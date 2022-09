Ir à bola com amor

Porque é que nós queremos o futebol? Para odiar os outros? Ou para amar os nossos? Lamento interromper a sintonia do ar do tempo, que até usa crianças para odiar, mas estou com a segunda via. Preciso do futebol para amar a minha infância, para recordá-la, para recordar os abraços que dava ao meu pai e irmão. Como é que três homens silenciosos podem comunicar o amor que os une? Através dos abraços gerados pelos golos. Recordo sobretudo os golos de 1993/94. O Benfica 1993/94, o último grande Benfica antes da hibernação, foi fundamental para o meu benfiquismo, claro, mas também para a minha relação com o meu pai, que tinha então a idade que eu tenho agora. É difícil largar esta estranheza: tenho agora a idade que o meu pai tinha na época de 1993/94.

