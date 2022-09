Imposto inflação

Antigamente, quando queriam desvalorizar a moeda, os reis cortavam na dose de ouro ou prata. Portugal também o fez. Dizem-nos Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, no seu “This Time is Different — Eight Centuries of Financial Folly”, que aconteceu entre 1750 e 1850: nas primeiras cinco décadas o conteúdo de prata caiu 26%, nas seguintes foram mais 13%. É significativo mas não é dos casos piores. Há vários exemplos em França, Bélgica ou Suécia onde ronda 80%. Atualmente, a moeda é fiduciária, não tem valor intrínseco. É a estabilidade dos preços e a credibilidade dos países (Governos e bancos centrais) que lhe garante valor. E a inflação corrói.

