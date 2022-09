Grandes males, grandes soluções

Os principais problemas do sistema de saúde, e em especial do SNS, são estruturais e anteriores à covid-19. A pandemia aprofundou muitos deles. Começa agora um novo ciclo menos definido pela pandemia, que tem estabilidade política e acontecerá num contexto político-partidário robusto. Somos tantas vezes o país das oportunidades perdidas, mas também somos o país que agarra com as duas mãos aquela derradeira hipótese.

