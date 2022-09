Como responder a Putin

Os dias passaram a meses, os objetivos territoriais encolheram (e agora até esses estão em causa) mas Putin, sem surpresas, segue a lógica de quem, estando num buraco, continua a escavar cada vez mais fundo. A escalada militar que anunciou e as ameaças a ela associada são, no entanto, o reconhecimento de que está a perder, não apenas a guerra, mas também o controlo da sociedade russa. Agora a intervenção especial já é, afinal, uma guerra (embora fale de guerra parcial). E a necessidade de impor a mobilização militar dos jovens russos (com alguma formação militar prévia) é o principal reconhecimento de que está a perder essa guerra. Com isso chegaram também as ameaças, mais explicitas que implícitas, de uso de armas nucleares. Soam a desespero, mas não podemos ter a certeza que sejam apenas bluff. A questão é o que fazer perante elas.

