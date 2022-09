Quando o senhor primeiro-ministro garantiu que a lei das pensões iria ser cumprida, até eu fiquei admirado. Ao ler a lei percebi que ela não tinha sido desenhada para o atual enquadramento, pois até majorava o crescimento das pensões em anos de elevado crescimento real do PIB. Ora, as atuais e muito acentuadas taxas de crescimento do PIB devem-se à recuperação a partir de um afundamento do mesmo nos anos da covid e não são um crescimento real da economia. Os pensionistas não perderam rendimento quando a economia caiu, mas iriam agora beneficiar com este crescimento inesperado. Em vez de explicar isto, António Costa quis anunciar o maná aos pensionistas. Pelo contrário, as medidas de apoio aos pensionistas para combate à inflação apenas lhes subtraíam valor das expectativas criadas.

