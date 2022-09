A queda do homem

E fez-se silêncio. E o lamento da gaita de foles ecoou no corredor solitário, ladeado pela pedra e o respeito. Vimo-lo afastar-se com lentidão e desaparecer no horizonte, o som plangente cobrindo os vivos. Isabel II regressara à poeira bíblica.

Foi ideia dela. E ficámos a saber que era não apenas uma mulher inteligente, era uma mulher que sabia ser o derradeiro símbolo do finado século XX. Ouvíamos o toque de finados. Sabíamos por quem dobravam os sinos. Corredor fora despedia-se um século de turbulência e de paz que teve fortes chefes sem sucessores à altura.