A magia está no bolso de cada um de nós

“A política fiscal não é seguramente a solução mágica para todos os problemas de política económica que temos”

A frase aqui citada é do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Foi usada para destruir a pretensão do ministro da Economia de baixar a taxa de imposto sobre os lucros das empresas (já vamos a este ponto). Pouco tempo depois foi o próprio ministro das Finanças que sentiu necessidade de dizer que António Costa Silva estava enganado e que o Governo, em matéria de IRC, tem uma só voz, a do primeiro-ministro.