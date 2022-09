Mais uma notícia, mais uma "costada"

Só no ‘Polígrafo’ (programa que não está no meu altar) da passada segunda feira, Costa foi apanhado a faltar à verdade (eufemismo para mentir) umas três vezes. A ele pode juntar-se, ainda, Fernando Medina, ministro das Finanças e, talvez, Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ao todo, foi um conjunto apreciável de palavras, atos, ações e omissões escusadas, uma vez que apenas visavam baralhar, enganar, iludir ou desviar a atenção dos eleitores.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler