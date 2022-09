Rui Moreira desonrou o Porto e o Norte

De onde vem o cheiro a taberna do futebol português que nos envergonha como sociedade e que atrasa o desenvolvimento do próprio futebol? Podíamos competir facilmente com a França no ranking da UEFA (aliás, temos mais troféus do que a França), mas andamos por ali a lutar com a Holanda, Rússia e até Ucrânia porque não conseguimos criar uma liga competitiva por causa precisamente deste clima paranoico de guerrilha. De onde vem este pugilato brega que corrompe tudo com a paranoia e a consequente violência verbal e física?

