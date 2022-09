A monarquia é o barbarismo com lantejoulas

O enterro da Rainha Isabel II, o maior acontecimento mediático do século – talvez a maior cerimónia desde o funeral de Tutankamon, sugere Sousa Tavares –, conjugou de modo quimicamente puro uma dose calculada de ritual, a emoção e o deslumbramento. Até os cães da rainha se tornaram estrelas de televisão, ficamos a saber tudo sobre o chapéus e as joias usadas pelas senhoras (mas a África do Sul, de forma chocante, pede a devolução de um diamante que lhe pertence), o cortejo marchou pelas nossas casas durante semana e meia, tudo perfeito.

