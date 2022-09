Será que a monarquia tem mesmo futuro?

Apesar do meu coração ser americano, sou tendencialmente monárquico, isto é, considero que a monarquia constitucional é o melhor regime para as nações europeias. Há mesmo uma diferença entre o Velho e o Novo Mundo. Acho que a monarquia constitucional seria a melhor representação política de Portugal (uma opinião), e tenho a certeza de que o golpe de 1910 foi terrível para Portugal (um facto), até porque foi tudo menos “republicano” no correto sentido da palavra. Foi só jacobino. Os liberais constitucionais da monarquia eram republicanos no sentido da res publica, os radicais de 1910 não eram.

