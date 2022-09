Sair de casa e viver a vida

Quando acabei a Escola Secundária e entrei na Universidade do Porto continuei a viver em casa dos meus pais. Eu tinha 17 anos, vivia a cerca de 45 minutos de autocarro mais 15 minutos a pé da Faculdade de Ciências, e sair de casa não era sequer uma opção. Mas eu sonhava com acabar o curso e poder sair de casa. E, segundo me lembro (já lá vão 30 anos!), todos à minha volta ansiavam o mesmo. E assim foi. Com 21 anos alcancei a minha independência, vim viver para Lisboa por uns curtos meses e depois rumei para Londres. Mas, 30 anos volvidos, a realidade parece ser bastante diferente. Em Portugal, ter mais de 30 anos e ainda viver em casa dos pais é hoje um cenário comum (https://www.ffms.pt/pt-pt/estudos/os-jovens-em-portugal-hoje).

