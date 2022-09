Quem manda no SNS?

Poucos portugueses terão ouvido falar de Vítor Herdeiro, um gestor discreto apesar da turbulência que o rodeia. Como presidente da Direção Central do Sistema de Saúde (DCSS), um instituto público com autonomia administrativa e financeira, ocupa o vértice da complexa e vastíssima estrutura que tem por missão, entre outras coisas, cuidar da saúde pública. Ele é, sem dúvida, uma das pessoas que mandam no Serviço Nacional de Saúde, embora não se dê por isso. O que, tendo em conta a confusão que por aí vai, é certamente uma qualidade. Por estes dias, Vítor Herdeiro deve estar a arrumar o gabinete. O SNS vai ter um novo CEO, um toque anglo-saxónico para modernizar o sistema.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler