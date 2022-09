Punir as pensões e fugir do prejuízo

Os alarmes terão soado no gabinete do primeiro-ministro pouco depois da apresentação do seu tão esperado programa de resposta à inflação. O título Famílias Primeiro insinuava uma sedução eleitoral, as medidas multiplicavam-se numa chuva de milhões, o programa devia servir para desinquietar as pessoas e conter os efeitos mais gravosos do disparar dos preços. Mas a resposta foi perturbante para o Governo: a ideia do “truque” instalou-se depressa, tanto a respeito do impacto da descida do IVA, afinal aplicada a ínfima parte da fatura da energia, quanto, e sobretudo, sobre o calculismo que engana quem recebe uma pensão, oferecendo agora uma prenda e depois reduzindo estruturalmente o valor dos ajustamentos seguintes. Que o Governo não tenha antecipado que o gato escondido com rabo de fora seria imediatamente revelado é demonstrativo de um véu de prosápia que só pode ser assacado à existência de uma maioria absoluta, mas não deixa de surpreender que não tenha preparado nenhuma resposta e tenha disparado em todas as direções.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler