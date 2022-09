Ir além da gestão de crises

Inicio hoje a minha colaboração quinzenal com o Expresso e faço-o numa perspetiva não só de comentário da atualidade, mas também de partilha de ideias, na expectativa (talvez imodesta) de que suscite interesse por parte dos leitores. Escrever é dar-se à crítica e é isso que também pretendo com este espaço.

O momento atual é marcado por uma profunda incerteza, resultante de várias crises sucessivas: primeiro, a recessão, depois a pandemia da covid-19 e agora a invasão da Ucrânia pela Rússia com as devastadoras consequências quer no plano humanitário quer no plano económico.