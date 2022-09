“Eu, Georgina”, em Fátima

Quando Georgina Rodríguez decide rezar a Nossa Senhora, não faz a coisa por menos e desembarca com uma equipa de filmagens no Santuário de Fátima. Podemos assistir assim ao momento em que a mãe de Jesus foi agraciada com a visita da namorada do Cristiano Ronaldo. É só ligar a televisão quando a Netflix passar o próximo episódio do reality show “Eu, Georgina”.

