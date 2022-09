“É impossível não sentir o peso da História”, diz Carlos III, o novo rei, depois da morte da Rainha Isabel II. Um acontecimento importante, é o que quer dizer Carlos III.

Sempre a ideia de que a História tem peso, peso que — mesmo em modo-metáfora — não pode fugir dos seus materiais kg, do mundo concreto e físico de onde vem, ou seja: de que se fala verdadeiramente quando se fala de peso?

A resposta, uma possível: fala-se também do que está à volta ou em baixo: da bruta força que o bruto peso exerce sobre as pobres coisas que debaixo dele tentam viver.



Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.