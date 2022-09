Até onde levará Costa o bullying contra o seu ministro?

Das questões substanciais da entrevista que António Costa deu, na segunda-feira, à CNN, e da forma como honra a palavra que dá, tratarei no texto de amanhã, no semanário. Agora fico-me pela novela do aeroporto de Lisboa, que está em cena há meio século. Ficámos a saber que o primeiro-ministro se está a preparar para decidir a metodologia de decisão sobre a sua localização. Que as conversas com Luís Montenegro durarão, mais coisa menos coisa, um ano e meio. Que, 50 anos depois, Costa mostrou a firmeza que oferece ao processo de não decidir e voltou tudo à estaca zero. Ou antes dela, porque agora Santarém foi acrescentado ao naipe de escolhas. Vai ser mais um ano e meio de especulação com terrenos e pressões económicas múltiplas.

