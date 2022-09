Este ano letivo arranca com cerca de 60 mil alunos com pelo menos um professor em falta. O impacto que terá no desempenho de alunos, na sua motivação e na escolha de áreas curriculares futuras é desconhecido, mas certamente que não é negligenciável.

