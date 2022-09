A estação mais decisiva

Um dia depois de discursar em Estrasburgo vestida com as cores da Ucrânia, Ursula von der Leyen viajou para Kiev. Foi a terceira visita da presidente da Comissão Europeia à capital ucraniana em poucos meses. No encontro com Zelensky, Von de Leyen voltou a reafirmar que a Ucrânia é candidata à adesão à UE e que Bruxelas não desistirá desse processo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler