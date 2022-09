Tim Page, o fotojornalista de origem britânica que morreu aos 78 anos, no passado dia 24 de Agosto, de cancro do fígado e na sua casa em Bellingen, na Austrália, tem sido descrito nos obituários franceses como um trompe-la-mort, tantas foram as vezes em que fintou um destino fatídico mais do que certo. Chegou a ser ferido em quatro ocasiões e na mais grave delas um estilhaço de uma mina atingiu-o na cabeça e arrancou-lhe um pedaço do cérebro, sendo dado como morto e obrigado a passar vá­rios meses em recuperação, coisa que encarou com o panache típico dos correspondentes de guerra, na melhor tradição de Robert Capa, do qual Page foi um dos maiores representantes, porventura o último. Além das impressionantes imagens de jovens soldados de olhar perdido e do testemunho de vida que nos legou, inspiraria a personagem do fotógrafo louco de “Apocalypse Now” em interpretação lendária de Dennis Hopper.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler