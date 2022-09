A falsa moderação de António Costa

Um país rico, como a Alemanha, pega em €65 mil milhões, cerca de um quarto do PIB português, e faz do combate à inflação uma batalha épica. Um país atrevido e com um primeiro-ministro em dificuldades, como Espanha, avança com €30 mil milhões para enfrentar os problemas. Um país que está pior do que Portugal, como é o caso da Grécia, faz um pequeno brilharete e arranja €10 mil milhões. Depois de muitos esforços e pedidos, arrancado a ferros, o Governo de António Costa apresentou finalmente um pacote para combater a inflação com uma dotação de €2,4 mil milhões, mais ou menos a verba que vai arrecadar só com o aumento do IVA.

