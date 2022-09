Vamos desabafar com máquinas?

Há dias uma amiga confessou que prefere fazer terapia à distância por videochamada, porque se sente mais à vontade sem a presença física do terapeuta, que perde assim a forma humana e passa a ser apenas uma distante mas certeira neblina médica. Eu torci o nariz, disse-lhe que preciso de um psiquiatra ou padre à minha frente, preciso do contacto visual, preciso de comunicar por gestos e que preciso de sentir os olhos e os gestos de quem me ouve; fiquei à beira de dizer que essa ideia da terapia à distância é mais um sinal da desumanização possibilitada pela tecnologia. Mas será mesmo? Sei que há pessoas que preferem fazer confissão/terapia por escrito através de mensagens ou e-mails, porque a escrita lhes permite um grau de organização mental e sentimental superior àquele que se consegue no caos da conversa oral. Faz sentido. Quantas vezes não organizei eu um sentimento através de uma mensagem? E você, caro leitor, quantas vezes não fez a sua limpeza sentimental através de um e-mail? Muitas, aposto.

