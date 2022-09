A guerra na Ucrânia é geograficamente distante da Coreia do Norte mas acaba por prejudicar o processo de desnuclearização deste país. Obviamente, o conflito não tem implicações fundamentais que, por si, determinem a continuidade ou o fim do programa nuclear norte-coreano. No entanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia tem três implicações que promovem o fortalecimento desse programa.

