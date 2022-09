Taxem-se de imediato os lucros extraordinários e deixem-me, por favor, ser eu a taxá-los

Parece-me óbvio que os impostos devem ser forçados, ou seja, impostos. De outra maneira só os cidadãos suecos, suíços e de outras raças estranhas os pagariam. E assim, claro que se a taxa de imposto é uma percentagem do lucro obtido, quem consegue mais lucros, por causa de contingências como a guerra, deve ser ainda mais taxado. Isto, aliás, explica-se com uma equação muito mais simples do que tentar perceber a que propósito o apresentador José Carlos Malato veio declarar ser não binário, apesar da cultura fascista. Essa equação pode ser representada por x+e=Tx+Tx (sendo x o lucro, e o extraordinário e Tx o imposto).

