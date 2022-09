Reforminhas

Há uma necessidade urgente de reformar o nosso país, para ultrapassar a estagnação económica e o êxodo de portugueses para o estrangeiro. Uma reação natural a esta conclusão é propor e discutir revoluções na estrutura da nossa sociedade. Mesmo que o país, no total, fique a ganhar com grandes mudanças, quase todas elas trazem alguns perdedores. As discussões têm, por isso, uma componente inevitavelmente política, porque todos os partidos têm pequenos grupos em posições-chave nas suas bases de apoio que irão lutar contra qualquer reforma que lhes imponha perdas. Por sua vez, não há receitas mágicas, mas uma inescapável incerteza sobre os efeitos de uma grande reforma. Logo, surgem discordâncias legítimas que resultam de diferentes perspetivas e preconceitos ideológicos sobre o que funciona. Com um Governo que, apesar de ter uma maioria absoluta na Assembleia da República, é incapaz de delinear estratégias de longo prazo e tomar escolhas de fundo, de acordo com a maioria dos comentadores políticos, tudo combina para uma paralisia asfixiante.

