Quando um ilusionista parte o bolo

Há boas notícias no pacotinho de apoio às famílias. Apesar de mais tímido do que em Espanha e na Alemanha, é bom que não haja aumento dos passes sociais. Apesar de ser pago pelo Estado, é bom que se tenha optado pelo teto aos aumentos das rendas de casa. É simpático, mas com impacto marginal, o bónus de 125 euros. É relevante, mas sem novidade, a generalização do mercado regulado de gás. Já baixar dos 13% para os 6% o IVA da eletricidade apenas para o pequeno consumo inicial é só uma aldrabice que vale a poupança média de um euro por mês, para a maioria dos consumidores.

