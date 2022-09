O regresso da narrativa dos críticos de António Costa

Definitivamente há alguma coisa que não bate certo. Não faz sentido estar zangado com a realidade. Vem isto a propósito de ser evidente que a narrativa “anticosta” usada por quem não queria uma maioria absoluta do PS, essa narrativa que teve um choque com a realidade no dia 30 de janeiro de 2022, estar de volta sem retrovisor. Estamos todas e todos recordados do que foi escrito, comentado e debatido durante a última campanha eleitoral. Uma das teses frequentes era a de que a direita estava a ganhar fôlego perante o evidente desgaste de António Costa, alguém que teria sido responsável pelo fim do entendimento com o PCP e com o BE, um líder cansado, claramente focado na sua carreira futura. A leitura equivocada da realidade foi de tal escala que, após a noite eleitoral, circularam vídeos com compilações da ciência opinativa produzida semanas a fio.

