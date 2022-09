O mundo de ontem

A morte de Gorbatchov representa o fim de um século político. Isabel II ainda é a rainha de Inglaterra, um outro nonagenário, Kissinger, também está vivo e activo, e há ainda o comparativamente jovem e reformado Walesa; mas os mais destacados protagonistas do mundo de ontem já se foram quase todos.

Lembro-me bem da alegria política de 1989, com a queda do Muro de Berlim, e a de 1991, com a dissolução da União Soviética, nem me lembro de ter tido outras senão essas. O primeiro acontecimento e os que se lhe seguiram foram consentidos por Mikhail Gorbatchov, que não quis impedir o fim do Bloco de Leste com tanques, à maneira antiga; o segundo foi uma consequência não-pretendida de uma reforma deliberada.

