Nós, os tolos

É um privilégio cada vez mais raro sentarmo-nos à conversa com quem juntou nos seus ombros décadas de sabedoria popular. Há coisas que simplesmente não se podem encontrar num telemóvel. O sr. Manel tem quase 90 anos e todos os dias os passeia até um dos cafés da vila. Encontro-o sempre acompanhado pela sua bica. Ao seu lado, um ou outro amante de mínis pela fresquinha da manhã. “Ó sr. João, sente-se aqui, homem. Está bom ou não quer dizer?” Passa religiosamente por ali para saber e contar as últimas novidades daquele lugar alentejano, antes de se ir dedicar à grande paixão da sua vida: as ovelhas. “Onde vai com tanta pressa? Olhe que é o tolo que faz a janta, mas é o esperto que a come.”

