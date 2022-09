Meninice de coro para uma trapaça

Nas vésperas da sua escolha pelos membros do Partido Conservador para o cargo de primeira-ministra, que herdou de Boris Johnson, Liz Truss foi interpelada por um jornalista do “The Guardian” sobre o seu plano para baixar impostos. O jornalista mostrou-lhe um estudo que demonstra que o plano dá 7 libras a quem tem menores rendimentos e 1800 a quem tem os maiores, cerca de 250 vezes mais, e perguntou-lhe se achava justa essa disparidade. Truss não hesitou e respondeu que “sim, é justo”, e que “não podemos analisar os impostos pelas lentes da redistribuição”. Isto é uma liberal a sério. A sua política agrava a desigualdade e tem orgulho nisso. Ela não quer justiça, mesmo que use a palavra, o que quer é dinheiro para os seus. Há nesta candura uma arrogância social que é todo um programa, mas que é raro encontrar em políticos que vivem emaranhados em subtilezas de meninice de coro, entre meias palavras, silêncios e cálculos sobre a melhor trapaça.

