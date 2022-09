A grande injustiça está a ser praticada contra os jovens - não contra os reformados

O que se está a passar com as pensões é triste, porque falta honestidade e coragem ao PS para falar a verdade aos portugueses. O PS tem mantido vitórias eleitorais porque Passos Coelho teve coragem para tocar no tabu da insustentabilidade das pensões. Isso assustou parte desse eleitorado mais velho, que se acantonou no PS; este eleitorado grisalho pensa ou pensava que o PS ia guardar para sempre a sua pensão. Essa bolha rebentou nesta semana, que está a ser um momento “antes e depois” para o PS e para o país. Estamos, parece-me, no momento TSU de Costa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler