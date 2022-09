Prudência e velhos truques

O primeiro e mais normal argumento contra as medidas anunciadas pelo Governo é o de saberem a pouco. Têm mesmo de saber a pouco. Se fossem exageradas seria um erro que se pagaria muito caro no futuro (lembremos Sócrates); se fosse o exatamente ajustado, Costa ganhava o prémio Nobel. É natural a prudência das contas certas e do abate da dívida. Mesmo com a crise, há um dever intergeracional em relação aos nossos filhos e aos filhos destes. A diferença é que muitos o disseram durante a crise da troika, enquanto os que agora estão no Governo acusaram o Executivo de Passos de tudo e mais alguma coisa.

