O plano para os tolos – por António Costa

Desde 2019 que os anos se têm tornado difíceis, não só para quem vive em Portugal, mas para a maioria dos países da Europa e do resto do mundo. A pandemia veio transformar as sociedades e a forma como elas vivem. As populações conseguiram lutar e ultrapassar essa fase difícil, mas quando menos se esperava, apareceu a guerra na Ucrânia que fez disparar os preços de tudo: alimentação, eletricidade, gás, combustível, inflação...e o Governo pouco ou nada fez de positivo para apoiar a população.

As críticas ao Governo liderado por António Costa têm subido de tom, especialmente pelo estado em que o país se encontra: um sistema nacional de saúde completamente do avesso, um sistema de educação pouco recomendável, ministros no meio de polémicas (e não das pequenas) que se recusam a demitir e que Costa não tem coragem para o fazer, falta de condições para grande parte da população viver, negócios a fecharem, pessoas a morrerem por não haver condições nos hospitais, pessoas que perdem tudo o que ganharam na vida por causa dos incêndios causados por criminosos que vieram cá para fora depois de terem cometido o mesmo crime...bem, isto tudo junto numa bimby dá socialismo ao mais alto nível.

Pois bem, depois dos países europeus terem sentido nos ombros o peso da inflação e o aumento do custo de vida, alguns países decidiram tomar medidas e apoiar as populações.

Portugal não podia ficar de fora, mas também para o que o Costa decidiu fazer...humilhando o povo português depois de este lhe ter dado maioria absoluta.

Com a dificuldade que o país atravessa e com a pressão por parte da comunicação social e dos partidos da oposição, o Governo decidiu-se por um Conselho de Ministros extraordinário para lançar o pacote de medidas de apoio às famílias e aos pensionistas. Não que fosse de esperar outra coisa, mas Costa continua com os seus malabarismos e com as suas manobras manipulativas e populistas para ver se os tolos continuam a ser tolos.

A iliteracia por parte da população é preocupante, especialmente quando falamos em termos económicos, e o Costa aproveita-se para seguir caminho.

As medidas aprovadas (por maioria socialista) não passam de uma ilusão e de truques envenenados, especialmente para quem tem pouco ou nada. Dar 125€ no mês de outubro a quem ganha pouco mais de 700€ mensalmente é sem dúvida um ajuda extraordinária. Pensando bem o que se faz com 125€ hoje em dia...sem dúvida que é uma grande ajuda, especialmente para quem não quiser passar fome.

Para quem ganha 2.700€, o Estado fica com 1.000€. Para quem ganha 1.500€, o Estado fica com 500€...há aqui um certo grau de discrepância e de falta de coerência por parte do Governo socialista. 125€ devia ser um acréscimo a quem ganha pouco, não uma esmola para um mês que nada vai mudar nas famílias portuguesas. As famílias não combatem a subida de preços nem a inflação com 125€ num mês.

Para quem ganha 2.700€, não tirem 1.000€, tirem só 775€ (e mesmo assim...), deixem as pessoas ficar com mais 125€. Para quem ganha 1.500€, não tirem 500€, tirem só 375€, deixem as pessoas ficar com mais 125€. Para quem ganha pouco mais de 700€, aumentem os salários, reduzam a carga fiscal sobre as empresas para que estas possam pagar mais, reduzam os impostos de quem cá trabalha e de quem tem filhos...isso sim seriam medidas dignas e de um grande Homem, de um grande governante. Não é dar migalhas. Não é dar aumentos de 3% e metade é para os bolsos do Estado, quando a inflação é de 9%.

O povo português não precisa de esmolas nem de caridade. O que o povo precisa é que se baixem os impostos. O que o povo precisa é que o Estado deixe de “roubar” todos os meses grande parte dos seus ordenados para encher os bolsos dos amigos. O que o povo precisa é que a carga fiscal seja reduzida, que deixem de se pagar taxas e taxinhas que não existem em mais país nenhum da Europa, que deixem de se pagar autoestradas e portagens em tudo o que é lado. O que o povo precisa é que aquilo que se desconta seja bem aplicado. Os portugueses querem ter direito à saúde e à educação, à habitação. Os portugueses trabalham honestamente e querem viver num país que lhes dê os direitos que eles merecem. Se nem a saúde funciona num país e a educação funciona mal, os restantes pilares da sociedade não se aguentam.

O povo precisa de mais, o povo quer mais, o povo merece mais. Não precisamos de esmolas nem de caridade, precisamos é de políticos com eles no sítio para tomarem medidas realmente extraordinárias de apoio às famílias e aos pensionistas.

O que o Governo de Costa faz é tirar muito com uma mão e dar pouco com a outra. O que o Governo de Costa faz é atirar areia para os olhos do povo, fazendo-os acreditar que os milagres socialistas existem.

Os pensionistas também não precisam de caridade. Os pensionistas precisam é de aumentos nas suas pensões. Os pensionistas precisam é que ano após ano não lhes seja cortada a pensão a que têm direito por terem descontado durante anos e anos e agora os Governos decidam “roubar” o que é deles por direito.

Toda esta fantochada e todo este teatro não passa de ilusionismo económico, especialmente quando todos se aperceberem que recebem 50 e pagam 200.

Eu sempre ouvi dizer que “não há almoços grátis” e quanto mais depressa o povo se aperceber que os Governos não dão nada a ninguém, mais depressa os Governos caem, e mais depressa os Governos se apercebem de que o povo não deve temer os Governos, mas os Governos devem temer o povo. Infelizmente, é difícil libertar os tolos das correntes que eles veneram.

Costa quer, pode e manda...e os tolos aceitam.