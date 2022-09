A próxima insurreição? A democracia brasileira em perigo

Dentro de poucas semanas, o Brasil terá as suas nonas eleições democráticas desde o fim do governo militar, em 1985. Mas esta jovem democracia, a segunda maior do nosso hemisfério, está sob ameaça. A maior ameaça vem do atual Presidente, de extrema-direita, Jair Bolsonaro, que procura ser reeleito. Bolsonaro está consideravelmente atrás do adversário Luiz Inácio Lula da Silva, com sondagens recentes a mostrar que apenas 34% do eleitorado o apoia.

