Finalmente: autonomia e flexibilidade no SNS. E nas escolas?

Parece que o regime socialista que temos foi forçado fazer um mea culpa: o SNS precisa de mais autonomia e mais flexibilidade, duas palavras “neoliberais” que ainda há duas semanas eram malditas e impeditivas de qualquer debate, porque a ortodoxia, assim que as ouvia, matava esse mesmo debate com o habitual espetáculo: rasgar as vestes, gritar muito e acusar os adversários de neo-isto e neo-aquilo, e de desrespeito pelos serviços sociais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler