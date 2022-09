Saúde mental: a nova proposta é melhor do que a lei anterior?

SIM Passado quase um quarto de século, a Lei de Saúde Mental (LSM) carecia de inevitáveis alterações, que não devemos, creio, classificar como melhores nem piores, mas sim como necessárias. E não me circunscrevo, como poderia enquanto psiquiatra, à melhoria das condições de tratamento — seja biológico ou psicossocial — e avanços científicos que implicariam sempre um olhar mais atual. Refiro-me ao novo paradigma introduzido pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada pelas Nações Unidas em 2006 e vinculativa para Portugal.

Impunha-se o paradigma da igualdade de direitos e sobretudo da universalidade da titularidade desses mesmos direitos. Não atualizar a LSM, maximizando no articulado o respeito e a proteção dos direitos humanos das pessoas com doença mental, condenaria, sim, o internamento compulsivo. E os psiquiatras sabem bem como o tratamento involuntário ainda é incontornável para assegurar nalgumas situações psiquiátricas os necessários cuidados de saúde. Era imperioso encontrar uma solução que, sem prejudicar os direitos de todo e qualquer cidadão, pudesse aliviar o sofrimento daqueles atingidos por patologia que mesmo que não afete a capacidade legal para a titularidade de direitos, seguramente prejudica a capacidade mental do próprio e pode pôr em perigo terceiros. Na nova lei, o que determina a privação de liberdade não é, nem poderia ser, a doença. É a existência de perigo para bens jurídicos de terceiros ou para o próprio quando esteja ausente a capacidade de consentir tratamento.