Notícias, pensamento, vedação electrificada

Uma notícia: “Doze pessoas são detidas em Itália após enganarem cerca de 700 pessoas com nação fictícia.”

Prometiam impostos mais baixos e outras facilidades.

Diz a notícia que essa nação inventada, uma ilha que não existia num oceano que apesar de tudo existe, era designada por Estado Teocrático Antárctico de San Giorgio — e, segundo os falsificadores, tinha “soberania e privilégios autónomos ‘em virtude do Tratado da Antártida de 1959’”.

Os falsificadores tratavam de todos os procedimentos “para dar nacionalidade a quem a solicitasse, em troca de entre 200 e 1000 euros”.

Diz a notícia ainda que, além de terem inventado “uma página na internet sobre o Estado, tinham também lançado a publicação de um ‘Diário Oficial do Estado’ e a criação de várias instituições (chefe de Estado, Governo, Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal, Delegações Territoriais...).”

Duas pessoas compraram pequenos terrenos nesta nação antárctica.

