Limiar de tolerância e decisões políticas

Pela primeira vez em 40 anos, a taxa de inflação no Reino Unido ultrapassou os 10%. A brutal subida dos preços de energia é um dos fatores que explicam o aumento da inflação. Londres importa pouca energia da Rússia, mas os seus gasodutos estão interconectados com o mercado europeu, que continua a depender excessivamente das exportações russas de gás natural. O crescimento do custo da energia no Reino Unido tem sido tão significativo que há receio de que os mais pobres venham a ser forçados, no inverno, a escolher entre alimentação e aquecimento. Dilema difícil.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler