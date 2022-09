Gorbatchov: um pouco de verdade matou o comunismo

O comunismo era uma organização assassina da mentira. Podem ler dezenas ou mesmo centenas de livros sobre esta perversão amoral. Nos últimos tempos, li “Koba the Dread” (Teorema) de Martin Amis e “Ruído do Tempo” (Quetzal) de Julian Barnes. O primeiro é um ensaio sobre o estalinismo e a conivência dos intelectuais ocidentais com essa mortandade; o segundo é um belo e enxuto romance sobre a sobrevivência (impossível) da verdade da arte e da liberdade do artista dentro da URSS.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler