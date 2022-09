Energia: procura, oferta e preço

Se Putin fechar a torneira do gás nos próximos meses, o que vai acontecer ao preço da energia? É provável que isto aconteça, para, umas semanas depois, Putin oferecer um plano de paz que lhe permita salvar a face depois do desastre militar que tem sido a sua catastrófica invasão da Ucrânia. Contaria nessa altura com os europeus, quer para pressionarem os ucranianos a aceitar o acordo, quer para removerem rapidamente as sanções que estrangulam a economia russa e colocam Putin na dependência da China. Crucial nesta estratégia seria provocar uma subida enorme nos preços da energia na altura certa. Mas será assim tão fácil fazê-lo?

