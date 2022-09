Cabos da boa esperança

O sistema de cabos submarinos que asseguram as comunicações entre o continente e as ilhas, o designado Anel CAM (3700 km de cabos que ligam em anel o Continente, Açores e Madeira) irá ser substituído por ter atingido o tempo de vida útil — 25 anos. Certezas de datas não há (possivelmente finais de 2024), mas há a certeza de que estamos no sítio certo e no momento certo de criar um observatório submarino no Atlântico, assim o Governo o deseje. Em 1870 entrou ao serviço o primeiro cabo telegráfico submarino que ligava Portugal ao Reino Unido.

