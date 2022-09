A liberdade de expressão não é uma licença para matar

O jovem americano, de ascendência libanesa, de 24 anos, Hadi Matar, acusado da tentativa de homicídio do escritor britânico Salman Rushdie, parece ter agido sozinho. Matar afirma ser um admirador do falecido aiatola Rouhollah Khomeini, o líder supremo iraniano que emitiu uma fatwa (decreto religioso) pedindo a morte de Rushdie em 1989, após a publicação do livro “Os Versículos Satânicos”, mas não há provas de que o atacante esteja de alguma forma ligado ao Governo iraniano. No entanto, pelo menos um comentador apelidou a tentativa de assassínio de um “ato de terrorismo promovido pelo Estado”.

