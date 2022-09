A ‘geringonça’ do gás

Desde 20 de fevereiro de 2022 que o gás natural se valorizou 98%, se medirmos a variação em dólares, e 124%, se a medirmos em euros. Este aumento em pouco mais de seis meses, com grande impacto no bolso das famílias e empresas, forçou o Governo a tomar medidas. Custa muito encarar a realidade e, contra toda a lógica do preço, a solução imediata foi a de possibilitar que os consumidores do regime liberalizado voltassem ao regime regulado.

