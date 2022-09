A derrota de Bolsonaro será a vitória da democracia civilista

Há duzentos anos, o Brasil nasceu como império liberal constitucional alicerçado nos princípios da separação de poderes, liberdade de expressão e tolerância religiosa. Estes foram consagrados pela Constituição de 1824 e pela prática política posterior. O liberalismo politico e o civilismo têm pois uma longa tradição no Brasil. Esta foi reforçada no chamado “segundo reinado” (1840-1889), que corresponde ao reinado de D. Pedro II, e foi uma realidade incontestada até 1870, data da guerra do Paraguai, altura em que os militares passaram a ter um maior protagonismo político. O exército esteve no centro do golpe militar que, em 1889, instaurou a república brasileira.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler