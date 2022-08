Usada e abandonada, mais uma vítima da ambição de Costa

Durante a pandemia, o SNS demonstrou ser a única verdadeira resposta de saúde pública. Mas foi de tal forma posto à prova que todas as suas fragilidades vieram ao de cima. Já aqui expus o que toda a gente percebeu no início deste verão: que as urgências dependem, para necessidades permanentes, de prestadores externos que recebem mais do que os internos – um tarefeiro pode ganhar mais em 24 horas do que um médico num mês, o que é convite à irracionalidade. E que as empresas que fornecem estes serviços, muitas delas criadas por médicos saídos do SNS, tendem a falhar quando todo o sistema passa a depender delas. Que é impossível organizar escalas com trabalho externo especializado nestas dimensões.

