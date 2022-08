Marta Temido: um assassinato político

Começo por uma declaração de interesses. Conheço Marta

Temido, gosto dela, temos uma relação cordial, mas não

política. O que aconteceu hoje era previsível, mais cedo ou mais

tarde.

Depois da pandemia todos sabíamos que o SNS tinha de ter

uma grande reforma. Os problemas vinham de longe, o

mundo mudou, os valores também, a forma de gerir um dos

pontos socais mais sensíveis teria de sofrer uma profunda

alteração.

Num Governo de maioria absoluta tudo depende do primeiro-

ministro e do partido que o apoia. Ao contrário do que se

possa pensar o problema não são as Finanças, o ministro fará

sempre o que o mandarem fazer.

Assistimos, desde que as coisas começaram a correr pior, ao

completo desaparecimento do chefe do Governo a apoiar a

ministra da Saúde, com a rara exceção, quando foi

anunciado o gestor para o SNS. Ainda se lembram, com

certeza, como, na pandemia, o trabalho era feito no Ministério da Saúde, mas

os louros eram espalhados entre São Bento e Belém.

Aqui terá começado o processo de “execução” da ministra da Saúde. O PR

deu uma ajuda, ao colocar as suas reservas, aliás legítimas.

O que está em causa é a relação com os privados. Marta

Temido nunca escondeu a sua resistência a grandes acordos

com estes grupos. Que estão a preparar-se há muito tempo,

para serem supletivos em relação a muitas áreas do SNS.

Alguém os ouviu queixarem-se da falta de médicos, obstetras

ou de outras especialidades?

Estamos numa economia de mercado: ganha quem paga mais

e dá melhores condições de trabalho.

Mas este assassinato político tem cúmplices. Quantos jornais televisivos abriram nos últimos meses com

notícias sobre o SNS?

O fogo cerrado sobre a ministra foi contínuo. Ontem assisti a

uma entrevista vergonhosa na CNN à minha colega diretora

da Obstetrícia de Santa Maria sobre a grávida que morreu. A

pressão da jornalista para que dissesse que o que tinha

acontecido tinha a ver com o mau funcionamento do SNS foi

inaceitável. Admiro a calma da colega, não sei se seria

capaz de fazer o mesmo sem desmascarar o que se estava a

fazer.

Podia ter sido evitado tudo isto? Tenho dúvidas, mas sempre

pensei que Marta Temido geria muito mal a relação com a

comunicação social e os comentadores. Não lhes ligava

nenhuma, coisa que eles não perdoam…

Fica do seu mandato uma notável e estoica gestão da

pandemia e, na minha opinião, alguma ingenuidade perante

quem prestava contas.

Há alturas na vida, ainda mais na política, em que é preciso

gritar: ou vai ou racha...