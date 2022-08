As marcas de roupa estão a destruir a cabeça das miúdas (e das mulheres)

Luísa Sobral deixou um desabafo nas redes sociais que me interessa e que infelizmente é demasiado comum devido à tirania do corpo perfeito imposto pelas marcas de roupa que bombardeiam o espaço público (internet incluída). Como pai de duas raparigas, eu sinto este bombardeamento todos os dias. Por mais que diga que isso não é fundamental, que temos de nos sentir bem com o corpo que temos, que há vários tipos de corpo e que há beleza em cada tipo de corpo, sinto que perco todos os dias esta batalha, porque a imposição de um único modelo de corpo está literalmente no ar que se respira, está nas séries, nos cartazes, na publicidade, na internet e em muitas marcas/lojas de roupa, que, de forma inacreditável, fazem coleções com tamanhos cada vez mais pequenos.

