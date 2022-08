Aos ziguezagues, sem rumo certo nem onde aportar

Passadas três semanas de fé­rias, estando parte delas fora do cosmopolitismo e centralismo de Lisboa ou da sua réplica em fato de banho no Algarve, compreendemos melhor o país. A pergunta essencial é simples: o que queremos para Portugal? E como respostas não valem as do costume: mais liberdade, mais igualdade, melhor distribuição da riqueza, aumento da produção, trabalho para todos, acolher imigrantes, etc. Claro que queremos isso tudo, mas as pessoas simples perguntam como, e já são poucas as que creem que basta ir buscar dinheiro aos ricos, que, aliás, não existem ou são escassos, ou esperar que as infraestruturas — autoestradas, aeroportos, vias férreas — criem as condições para um país desenvolvido.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler