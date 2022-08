Voltar a 1983?

Cada dia somos surpreendidos com decisões deste Governo que são sempre produto de uma maioria autoritária, sem capacidade de planear a longo prazo. Lembremo-nos de que o atual ministro da Educação foi secretário de Estado da Educação, portanto é governante há cerca de sete anos. Teve mais do que tempo para conhecer o sistema educativo, as suas fragilidades, as suas necessidades, os múltiplos estudos que existem sobre o que começou a acontecer, nomeadamente em período de pandemia, onde milhares de crianças ficaram sem professores, porque muitos se aposentaram.

